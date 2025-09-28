قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
حزب التجمع: نخوض الانتخابات بالقائمة الوطنية.. والتحالفات لا تمس أجندتنا السياسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.. محمود فوزي يستقبل محافظ أسوان

حمود فوزي يستقبل محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد
حمود فوزي يستقبل محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد
فريدة محمد

عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعًا، باللواء الدكتور / إسماعيل محمد كمال – محافظ أسوان، واللواء / عمرو عبد المنعم – رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان و إنشاء السد العالي، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدم تأثر المواطنين من مشروعات التنمية التي تتم في كل المحافظات، وتوجيهاته بمراعاة حقوق وسلامة المواطنين عند تنفيذ هذه المشروعا

وأكد  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اهمية استمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي – المنشأة بقرار الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019 - في متابعة صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، وذلك إنفاذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236) التي ألزمت الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها على النحو الذي ينظمه القانون.

واستعرض اللواء الدكتور / محافظ أسوان والوفد المرافق له آخر الإنجازات التي قامت بها المحافظة، في ضوء قرار اللجنة الوطنية بأن تتولى محافظة أسوان إجراءات صرف التعويضات لمستحقي التعويضات الذين تقدموا خلال المرحلتيْن الأولى والثانية من تلقي طلبات التعويض، وتلقيها طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها خلال هاتيْن المرحلتيْن من خلال الإدارات التابعة للمحافظة لتعويضهم وفقأ لرغباتهم، حيث بلغت نسبة الذين تم صرف التعويضات لهم 89 % من إجمالي المستوفين لشروط التعويض ممن تقدموا للحصول على التعويضات خلال المرحلتيْن الأولى والثانية بإجمالي (4057) مستحقًا للتعويض حتى 25/9/2025.

كما ناقش الحضور السبل المثلى للمضي قدمًا في أعمال اللجنة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، ومن بينها فحص كافلة ملفات المستحقين للوقوف على العوائق الفردية التي تخص كل ملف على حدة، وتنويع سبل تقديم طلبات التعويض، وتضافر كافة أجهزة الدولة من أجل تيسير حصول المستحقين على التعويضات وتذليل كافة العقبات الإجرائية والمادية التي قد تعوق انتفاعهم بها، وانتهى الاجتماع بوضع خطة عمل تنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

اللجنة الوطنية أهالي النوبة خزان أسوان إنشاء السد العالي

