برلمان

برلماني: مصر تدخل العصر الرقمي من بابه الواسع.. ومصانع المحمول نواة للتصنيع التكنولوجي

محمد الشعراوي

أعرب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بالنتائج غير المسبوقة التي تحققت في مجال تصنيع أجهزة الهاتف المحمول بمصر، وذلك في تعليقه على التصريحات الأخيرة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال النائب حسانين توفيق: "إن ما أعلنه الوزير ليس مجرد أرقام، بل هو مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الدولة الذكية في تحقيق طفرة صناعية تكنولوجية حقيقية، تضع مصر على خريطة الصناعة الإلكترونية المتقدمة. تحول مصر من سوق مستهلك إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير التكنولوجيا هو إنجاز وطني يستحق الإشادة".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "وصول الإنتاج إلى 9 ملايين وحدة بنهاية هذا العام، والتخطيط للتصدير بكميات كبيرة بدءًا من العام المقبل، يمثلان تحولاً جذريًا في بنية الاقتصاد المصري، من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وقائم على المعرفة. هذه المصانع الـ14، بما فيها للعلامات العالمية الكبرى، تخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة إلى الشباب المصري".

كما أشاد توفيق بتأكيد الوزير على الجودة العالمية للمنتج المصري، قائلاً: "عبارة 'لا يوجد فارق 1% بين المنتج المصري ونظيره العالمي' هي رسالة طمأنينة للمواطن المصري وبطاقة تعريف للمنتج في الأسواق الأفريقية والدولية. هذا يثبت أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة بجدارة عندما تتوفر لها الإرادة السياسية والبيئة الداعمة".

واختتم النائب حسانين توفيق بيانه بالتأكيد على دعم مجلس الشيوخ الكامل لهذه المسيرة، قائلاً: "نحن في المجلس ندعم بكل قوة سياسة تعظيم المكون المحلي التي أشار إليها الوزير وزيادة القيمة المضافة داخل مصر هي الضمان الحقيقي لاستدامة هذه الصناعة وتعظيم منافعها على الاقتصاد القومي وندعو إلى مضاعفة الجهود لدعم سلاسل التوريد المحلية وتوطين صناعة المكونات الإلكترونية لتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيًا على المدى المتوسط".

النائب حسانين توفيق مجلس الشيوخ عمرو طلعت وزير الاتصالات

