برلماني: إطلاق أكاديمية لوصول الشباب للفرص الاقتصادية يدعم ريادة الأعمال

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن الإعلان عن إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية.

وأكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الأكاديمية المقرر إطلاقها ستكون بمثابة إحدى الأدوات المهمة في مواجهة مشكلة البطالة، وذلك من خلال إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل ، وتشجيعه على الابتكار وريادة الأعمال، بما يفتح أمامهم فرصًا أوسع للعمل ويعزز من دورهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

كما أوضح عضو البرلمان أن هذه الأكاديمية ستلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها ستسهم في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، مما يخلق فرص استثمارية جديدة .

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق أكاديمية "شباب بلد" بهدف توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي حياة الشباب ودعم وصولهم للفرص الاقتصادية والمهنية.



جاء ذلك خلال استقبالها أمس /السبت/، أصغر سفيرة لمبادرة «شباب بلد»، صوفيا هلال، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.



وفي هذا الصدد، عبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بلقاء أصغر سفير لمبادرة شباب بلد، التي تُعد أحد الممثلين عن الشباب المصري ضمن المبادرة الأممية Generation Unlimited، مؤكدةً أن مصر أطلقت المبادرة في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم بهدف إتاحة الفرصة للشباب المصري لصقل وتنمية مهاراته.