وزيرة التخطيط: قريبا.. إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق أكاديمية "شباب بلد" بهدف توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي حياة الشباب ودعم وصولهم للفرص الاقتصادية والمهنية.

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم /السبت/، أصغر سفيرة لمبادرة «شباب بلد»، صوفيا هلال، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وفي هذا الصدد، عبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بلقاء أصغر سفير لمبادرة شباب بلد، التي تُعد أحد الممثلين عن الشباب المصري ضمن المبادرة الأممية Generation Unlimited، مؤكدةً أن مصر أطلقت المبادرة في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم بهدف إتاحة الفرصة للشباب المصري لصقل وتنمية مهاراته.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تستهدف إطلاق أكاديمية "شباب بلد" خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي حياة الشباب ودعم وصولهم للفرص الاقتصادية والمهنية ذات الصلة، كما يعكس ذلك فرص التمويل واسعة النطاق التي يُمكن إنشاؤها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، للنهوض بمهارات الشباب ومساراتهم نحو التوظيف وريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار صوفيا هلال، بطلة مبادرة شباب البلد، جاء من قِبل فريق الشباب العالمي في العمل (Young People in Action Team) وهي أصغر عضو في الفريق، إذ تبلغ من العمر 15 عامًا، بهدف تمثيل الشباب المصري وإتاحة مشاركة الشباب في المحادثات العالمية رفيعة المستوي. وشاركت صوفيا هلال في فعاليات المجلس العالمي للمبادرة العالمية بنيويورك لتمثيل الشباب المصري.

