برلماني: قصور الثقافة تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي الرقمي ومواجهة سلبيات الذكاء الاصطناعي

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنفيذ سلسلة من اللقاءات التثقيفية بالمحافظات، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة.

وأكد النائب أن “التطور التكنولوجي الهائل والدخول بقوة إلى عصر الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من تحديات وأزمات، يفرض علينا العمل الجاد لزيادة وعي المجتمع بكيفية التعامل الآمن مع هذه التحولات”.

وأضاف أبو العلا أن التعامل مع التكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حياتية، مشددًا على أن الوعي المواكب هو الضمانة الأساسية لتفادي سلبياتها التي بدأت تفرض نفسها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن دور قصور الثقافة بما تمتلكه من مقارّ منتشرة على مستوى الجمهورية – يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، ونقل رسائل التثقيف والوعي الرقمي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.