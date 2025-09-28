مصر العربي الاشتراكي: ندخل سباق البرلمان 2025 بخطة وطنية شاملة

عقد المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مرشحي قائمة "صوتك لمصر"، وذلك ضمن خطة الحزب لتكثيف الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التنظيمية والتنسيقية التي يقودها الحزب استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المرتقب، والذي يُعد محطة فاصلة في المشهد السياسي المصري، وسط تطلعات جماهيرية واسعة لتجديد الدماء في البرلمان المقبل، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة.

أكد المستشار إبراهيم الديب خلال الاجتماع أن حزب مصر العربي الاشتراكي يخوض المعركة الانتخابية برؤية واضحة وبرنامج انتخابي يعكس هموم المواطن المصري ويطرح حلولًا واقعية وقابلة للتنفيذ، وشدد على أن قائمة "صوتك لمصر" تمثل تكتلًا وطنيًا يضم كفاءات وخبرات متنوعة في المجالات التشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وقال الديب "نحن لا نخوض الانتخابات من أجل المقاعد فقط، بل من أجل مستقبل هذا الوطن، ندخل البرلمان من أجل التشريع الرقابي الفعال، والدفاع عن مصالح المواطن، والتصدي لأي محاولة للمساس بمقدرات الدولة.

واختتم رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي حديثه برسالة مباشرة إلى الناخبين، مؤكدًا أن صوت المواطن أصبح اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأن الانتخابات القادمة ستكون بمثابة استفتاء شعبي على من يستحق تمثيل المصريين تحت قبة البرلمان 2025.