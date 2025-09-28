قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
رياضة

أحمد جلال: «الخطيب» يخوض سباق انتخابات الأهلي قبل غلق باب الترشح مباشرة|فيديو

علا محمد

كشف الإعلامي  أحمد جلال أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر الترشح رسميًا على مقعد الرئيس في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، وذلك قبل لحظات من إغلاق باب الترشح.

وأوضح جلال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه رفقة الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن الخطيب سيدخل السباق الانتخابي بقائمة كاملة تضم أسماء بارزة داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات مؤثرة وقوية أكدت رغبتها في خوض الانتخابات.

وأشار إلى أن الأسماء التي أبدت رغبتها في خوض السباق الانتخابي اشترطت الانضمام إلى قائمة الخطيب فقط، موضحًا أنه في حال عدم ضمها إلى القائمة فلن تخوض الانتخابات بشكل فردي.

وأضاف جلال أن هذا القرار حسم الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية بشأن نية رئيس الأهلي الحالي الاستمرار لفترة جديدة، لافتًا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان القائمة النهائية التي سيخوض بها الانتخابات.

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ترشيحاتنا

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

فيديو

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

