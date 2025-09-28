أحمد جلال: «الخطيب» يخوض سباق انتخابات الأهلي قبل غلق باب الترشح مباشرة|فيديو

كشف الإعلامي أحمد جلال أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر الترشح رسميًا على مقعد الرئيس في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، وذلك قبل لحظات من إغلاق باب الترشح.

وأوضح جلال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه رفقة الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن الخطيب سيدخل السباق الانتخابي بقائمة كاملة تضم أسماء بارزة داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات مؤثرة وقوية أكدت رغبتها في خوض الانتخابات.

وأشار إلى أن الأسماء التي أبدت رغبتها في خوض السباق الانتخابي اشترطت الانضمام إلى قائمة الخطيب فقط، موضحًا أنه في حال عدم ضمها إلى القائمة فلن تخوض الانتخابات بشكل فردي.

وأضاف جلال أن هذا القرار حسم الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية بشأن نية رئيس الأهلي الحالي الاستمرار لفترة جديدة، لافتًا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان القائمة النهائية التي سيخوض بها الانتخابات.