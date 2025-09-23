أحمد جلال لمسئولي الزمالك: إيه علاقة وجود قمامة في النادي بمباراة الأهلي

علق الإعلامي أحمد جلال، علي التصريحات التليفزيونية التي أدلي بها اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بشأن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود "قمامة" داخل نادي الزمالك والتي اوضح أن إنتشار الصور من أجل ضرب إستقرار الأبيض قبل مواجهة الأهلي

وقال جلال خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه رفقة الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد : كنا ننتظر أن يخرج المدير التنفيذي للزمالك وينفي هذا الأمر أو يعلن محاسبة المقصر.

وتابع:" تصريحات المدير التنفيذي لنادي الزمالك ليست منطقية وبالفعل تثير الدهشة والاستغراب لأن انتشار مثل هذه الصور ليس لها علاقة بمباراة كرة قدم



