فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

أحمد فتوح.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

نبيل عماد دونجا .

عبد الله السعيد .

ناصر ماهر.

آدم كايد .

عبد الحميد معالي.

عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر و سيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.