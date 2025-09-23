تأهيل خاص لبارون أوشينج بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام الجونة

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الجونة، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

جاء ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستضيف الزمالك فريق الجونة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.