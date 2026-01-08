شبانة: تاريخنا يتفوق على كوت ديفوار وسنكرر الانتصار

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختار ثلاثة لاعبين من منتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهم ياسر إبراهيم، مروان عطية، ومحمد صلاح، في رد واضح على الانتقادات التي طالت أداء المنتخب ومستوى لاعبيه خلال الفترة الماضية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC، إن اختيار هذا الثلاثي يعكس القيمة الحقيقية للاعبي منتخب مصر، رغم ما يتردد من بعض الأصوات حول تراجع المستوى العام، مشيرًا إلى أن لاعبي منتخب كوت ديفوار أنفسهم يتحدثون عن المنتخب المصري باحترام كبير.

وأضاف أن محمد صلاح حصل على ثاني أعلى تقييم بين لاعبي البطولة حتى الآن، خلف أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا، وهو ما يؤكد التأثير الكبير لقائد المنتخب داخل الملعب.

وشدد شبانة على أن منتخب كوت ديفوار ليس أفضل من منتخب مصر، مؤكدًا أن التاريخ يصب في صالح الفراعنة، حيث اعتاد المنتخب المصري التفوق على كوت ديفوار في المواجهات الكبرى، حتى في ظل وجود أسماء قوية في بطولتي 2006 و2008، حين نجح المنتخب في العبور بفضل الإصرار والعزيمة.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله الكبير بالفوز في المباراة المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت، معربًا عن ثقته في تأهل منتخب مصر ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب القاري.