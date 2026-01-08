قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة .. مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية يوتا
ليلى كانينغهام.. أول مسلمة من أصول مصرية تقترب من سباق عمدة لندن
سعر الدولار في البنوك اليوم
حكم الاحتفاء بذكرى السيدة زينب.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمستشفيات القاهرة والجيزة اليوم
ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة
دبلوماسي أمريكي سابق: الرئيس المؤقت لفنزويلا يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد
أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: تاريخنا يتفوق على كوت ديفوار وسنكرر الانتصار

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختار ثلاثة لاعبين من منتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهم ياسر إبراهيم، مروان عطية، ومحمد صلاح، في رد واضح على الانتقادات التي طالت أداء المنتخب ومستوى لاعبيه خلال الفترة الماضية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC، إن اختيار هذا الثلاثي يعكس القيمة الحقيقية للاعبي منتخب مصر، رغم ما يتردد من بعض الأصوات حول تراجع المستوى العام، مشيرًا إلى أن لاعبي منتخب كوت ديفوار أنفسهم يتحدثون عن المنتخب المصري باحترام كبير.

وأضاف أن محمد صلاح حصل على ثاني أعلى تقييم بين لاعبي البطولة حتى الآن، خلف أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا، وهو ما يؤكد التأثير الكبير لقائد المنتخب داخل الملعب.

وشدد شبانة على أن منتخب كوت ديفوار ليس أفضل من منتخب مصر، مؤكدًا أن التاريخ يصب في صالح الفراعنة، حيث اعتاد المنتخب المصري التفوق على كوت ديفوار في المواجهات الكبرى، حتى في ظل وجود أسماء قوية في بطولتي 2006 و2008، حين نجح المنتخب في العبور بفضل الإصرار والعزيمة.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله الكبير بالفوز في المباراة المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت، معربًا عن ثقته في تأهل منتخب مصر ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب القاري.

الإعلامي محمد شبانة محمد شبانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

محمد صلاح

بعد تصريح المحليين.. كيف امتص محمد صلاح غضب لاعبي منتخب مصر؟

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أرشيفية

شك في خيانتها.. الأجهزة الأمنية تكشف ماذا حدث مع بلوجر المرج بتطبيق بيجو

ترشيحاتنا

وزير التنمية الإدارية الأسبق

وزير التنمية الإدارية الأسبق: صادرات مصر وصلت إلى 40 مليار دولار

نهى، ضحية واقعة دار السلام

عايشة في كابوس.. نهى ضحية واقعة دار السلام: تحمّلت العنف 12 عامًا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح.. والأرصاد: يناير ذروة الشتاء ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

بالصور

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد