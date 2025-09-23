قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود فوزي يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن التعاون البحثي والأكاديمي

محمود فوزي وزير المجالس النيابية
محمود فوزي وزير المجالس النيابية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

 استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقر الوزارة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025، وذلك في لقاء ودي يعكس عمق العلاقات بين الوزارة والأكاديمية، ويؤكد أهمية التكامل بين التعليم المتخصص وصناعة القرار الوطني.

وفي بداية اللقاء، تقدم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بخالص التهاني إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمناسبة تجديد الثقة في منصبه كرئيس للأكاديمية، مؤكدًا أن هذا التجديد يعكس التقدير الكبير لما قدمه من جهود وإنجازات في تطوير الأكاديمية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

تناول اللقاء سبل دعم البرامج التدريبية والبحثية في المجال الأكاديمي، وتطوير الكفاءات البشرية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة المبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجميع التخصصات لاسيّما للعلوم البحرية والتكنولوجية.

وأشاد المستشار محمود فوزي بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأكاديمية في دعم السياسات العربية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ خاصة بعد أن أصبحت كلية القانون ضمن الكليات التي تضمها الأكاديمية ويتخرج منها سنويًا نخبة متميزة من القانونيين الذين يعملون في جميع مجالات وتخصصات القانون والجهات والهيئات القضائية.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل فرج أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منذ نشأتها عام 1972 وهي تعمل كمؤسسة تعليمية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، وقد بدأت نشاطها في مدينة الإسكندرية كمركز إقليمي للتدريب على أعمال النقل البحري، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة البحرية الدولية.

وأشار إلى تطور الأكاديمية لتصبح منارة علمية عالمية، تقدم برامج أكاديمية متكاملة في مجالات الهندسة، الحاسبات، الإدارة، النقل البحري، اللوجستيات، والعديد من التخصصات الحديثة، عبر فروعها المنتشرة في مصر والدول العربية. وتعد الأكاديمية اليوم نموذجًا يحتذى به في التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي.

المستشار محمود فوزي الشئون النيابية الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ارشيفي

انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار فولكس فاجن عالميًا.. والعربات الكهربائية تطيح بالبنزين

جنرال موتورز .

كيف تساهم تقنيات القيادة بدون استعمال الأيدي بصياغة سلوكيات القيادة الآمنة

جيب جلاديتور

قبل خروجها إلى النور.. إلغاء إنتاج سيارة جيب جلاديتور 4xe

بالصور

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد