مش هعرف اسكت| إكرامي يكشف عن سبب عدم وجودة في قائمة الخطيب الانتخابية

رد إكرامي حارس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، على سؤال بشأن عدم تواجده في قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لا يريد الدخول في المعترك الانتخابي.

وأضاف إكرامي حارس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"مليش في الانتخابات ومحباش والقصة دي مش بتاعتي، وومش هعرف اشوف حاجا غلط واسكت".



وتابع إكرامي حارس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، أن :"علشان كده انا مش موجود في قائمة الكابتن محمود الخطيب للانتخابات في النادي الاهلي".

