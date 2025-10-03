4 أيام للتحقيقات .. حبس مستريح "التأشيرات الوهمية" بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس شاب ثلاثيني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه من قِبل مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بمحافظة سوهاج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت التحريات قيام المتهم بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوهم ضحاياه بقدرته على استخراج تأشيرات عمل لدول عربية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ثم يختفي عقب استلام الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه، ودفاتر مدون بها بياناتهم، وصور ضوئية لتأشيرات عمل مزيفة، وكروت دعائية يستخدمها للإيقاع بالمواطنين، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الوقائع المشار إليها، مؤكدًا استيلاءه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم، مع استمرار التحريات لحصر باقي الضحايا والأموال المستولى عليها.