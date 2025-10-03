قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

4 أيام للتحقيقات .. حبس مستريح "التأشيرات الوهمية" بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة بحبس شاب ثلاثيني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه من قِبل مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بمحافظة سوهاج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت التحريات قيام المتهم بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوهم ضحاياه بقدرته على استخراج تأشيرات عمل لدول عربية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ثم يختفي عقب استلام الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه، ودفاتر مدون بها بياناتهم، وصور ضوئية لتأشيرات عمل مزيفة، وكروت دعائية يستخدمها للإيقاع بالمواطنين، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الوقائع المشار إليها، مؤكدًا استيلاءه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم، مع استمرار التحريات لحصر باقي الضحايا والأموال المستولى عليها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مستريح ضحايا حبس

