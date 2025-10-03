تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تقدم أحد ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية ببلاغ إلى النيابة العامة بالجيزة ضد 7 متهمين بينهم سيدتان شهيرتان، يتهمهم باستغلال جهله بالقانون، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والتعدي عليه، وإجباره على الخضوع لعملية جراحية لنقل كليته، وتم فتح تحقيق موسع حول الواقعة وسماع أقواله عقب طلبه الإدلاء بمعلومات مهمة تتعلق بتجارة الأعضاء.

وكشف هاني عوض المحامي دفاع ضحية عصابة تجارة الأعضاء البشرية عن محاولة المتهمين الأربعة المضبوطين التصالح مع موكله قبل خضوعهم للتحقيقات أمام نيابة جنوب الجيزة الكلية أمس الأربعاء.

وأضاف "عوض" أن المتهمين حاولوا إقناع الضحية مصطفى سليم بالتنازل عن الاتهام الموجه منه لهم والتصالح أمام النيابة، ومع إصراره على عدم التنازل واسترداد حقه لجأ المتهمون إلى حيلة لإكراهه على التنازل بتوجيه اتهامات له بالسب والقذف والتشهير وإذاعة أخبار كاذبة لتقرر النيابة حجزهم على ذمة التحريات لمدة 24 ساعة.

