جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

ظهرت الفنانة جنات في لقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الأسرية وتجربتها مع الأمومة.



وأكدت أنها لا تتوقف عن الغناء داخل منزلها، حيث تشاركها ابنتاها الغناء مما يضفي أجواء من البهجة والمرح.

وكشفت أنها كرّست السنوات الخمس الماضية بالكامل لتربية طفلتيها، ووصفتها بأنها “سنوات مخطوفة” مليئة بالتحديات والمسؤوليات.

وأوضحت أنها اضطرت لتأجيل العديد من مشاريعها الفنية، مكتفية بطرح بعض الأغنيات الفردية.

وأكدت استعدادها حالياً للعودة بشكل أكبر إلى الساحة الغنائية، مشيرة إلى أن الأمومة منحتها نضجاً وتجربة حياتية جديدة، واعتبرت مواجهة النفس سر قوتها ونضجها الفني والشخصي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: