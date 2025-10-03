قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

موقف إنساني.. إلهام شاهين تروي كواليس صداقتها مع ليلى علوي

ندوة ليلي علوي
ندوة ليلي علوي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن موقف إنساني جمعها بالفنانة ليلى علوي وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 41. 

وقالت إلهام شاهين خلال ندوة تكريم ليلى علوي: انها كانت اول صديقة بجواري أثناء إجراء عملية المرارة فهي بالفعل صديقة صدوقة وقريبة من زملائها. 
 

واضافت إلهام : اننى سعدت بالعمل معها فى اكثر من عمل ولعل أبرزها فيلم "يا دنيا يا غرامي" والذى حقق نجاحا كبيرا وحصلنا على عدد من الجوائز.

وقدم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي. واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

لقي رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، ثم تم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتلاها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

كما شهد الحفل تكريم دولة المغرب ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:


المخرج المغربي حكيم بلعباس، اسم الفنانة الراحلة فيروز، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، المخرج التونسي رضا الباهي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

وتؤكد إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لدور المهرجان في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

الفنانة إلهام شاهين ليلى علوي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

بالصور

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

