محامو ناشطين بأسطول الصمود: الجيش الإسرائيلي اعترض القوارب والسفن بطريقة غير قانونية

قال محامو ناشطين بأسطول الصمود، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض قوارب وسفن الأسطول بطريقة غير قانونية وغير شرعية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد محامو ناشطين بأسطول الصمود، أنّ مهمة الأسطول إنسانية وتهدف لإيصال مساعدات إلى سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، جرى اعتراض السفينة في عرض البحر بالمنطقة الدولية، حيث صعدت قوات خاصة من البحرية الإسرائيلية على متنها وسيطرت عليها بالكامل، قبل أن تقتادها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية لإخضاع ركابها لعمليات تفتيش واستجواب.

السفينة "مارينيت" كانت تحمل على متنها نشطاء من جنسيات مختلفة، إلى جانب مساعدات إنسانية وأدوية مخصصة لسكان غزة، في إطار تحرك شعبي ودولي متصاعد للفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.