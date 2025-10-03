قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين

صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، أنّ الإجراءات تتواصل لاستكمال ترحيل المشاركين في الأسطول، لافتةً، إلى أن جميع المحتجزين من المشاركين في أسطول الحرية بصحة جيدة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، جرى اعتراض السفينة في عرض البحر بالمنطقة الدولية، حيث صعدت قوات خاصة من البحرية الإسرائيلية على متنها وسيطرت عليها بالكامل، قبل أن تقتادها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية لإخضاع ركابها لعمليات تفتيش واستجواب.

السفينة "مارينيت" كانت تحمل على متنها نشطاء من جنسيات مختلفة، إلى جانب مساعدات إنسانية وأدوية مخصصة لسكان غزة، في إطار تحرك شعبي ودولي متصاعد للفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

أسطول الحرية القاهرة الإخبارية إسرائيل

