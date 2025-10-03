عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل

دخل عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود العالمي في إضراب عن الطعام وذلك بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الدولية لكسر حصار غزة .

وقالت اللجنة في بيان لها :"عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود أعلنوا عن دخولهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.

واضافت اللجنة" ليس غريبًا على مجرمي الإبادة أن يخرج وزيرهم أمام الناشطين من 50 دولة حول العالم وسط حراسته متبجحاً.. الغريب هو عدم قدرة هذا الكيان رغم تحكمه بالصورة في هذه اللحظة على تصوير أكثر من ٢٥ ثانية دون أن يستمع لهتاف "الحرية لفلسطين" من المشاركين



واكدت اللجنة أن أبطال الأسطول يبدو قد صدّعوا آذان هذا النكرة من الكيان المنبوذ بالهتاف لغرة وفلسطين كما أرعبوهم طيلة شهر من الإبحار .