أخبار العالم

سلطات الاحتلال تنقل 473 من نشطاء سفن أسطول الصمود إلى سجن كتسيعوت

محمود نوفل


نقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 473 ناشطا اعتقلتهم من على متن سفن "أسطول الصمود" إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم، فيما أبحرت 9 سفن جديدة ضمن أسطول الحرية نحو غزة.


وأشارت  صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى إن "473 ناشطا من أسطول الصمود نقلوا إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع نقل النشطاء الإنسانيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من على متن سفن "أسطول الصمود"، جوا من إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل".

ومنذ قليل ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية،  ٥قد قامت  وزارة الداخلية الإسرائيلية وأجهزة الأمن بدأت بالفعل في تجهيز إجراءات السفر لعدد من النشطاء الأجانب الذين جرى احتجازهم خلال الأيام الماضية عقب اعتراض الأسطول في عرض البحر ومنعه من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضحت المصادر أن السلطات ستسمح فقط بترحيل أولئك الذين وقعوا على أوامر المغادرة، بينما سيظل الرافضون قيد الاحتجاز إلى حين اتخاذ قرارات قضائية بشأنهم.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب تعاملها مع "أسطول الصمود"، الذي انطلق بمشاركة متضامنين دوليين من عدة دول أوروبية وآسيوية، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عاماً، وإيصال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

