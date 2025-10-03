أيرلندا: مهمة أسطول الصمود كشف الكارثة الإنسانية في غزة

قال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس، إنه سيجتمع مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين، بشأن أسطول الصمود العالمي وسلامة المواطنين الأيرلنديين على متن قواربه، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأعلن وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس إجتماعه مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين بشأن أسطول الصمود العالمي وسلامة مواطنيه.

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي في تصريحات له، أن مهمة أسطول الصمود كانت سلمية ولتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في غزة.

في خطوة لافتة أثارت جدلاً دولياً جديداً، أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون هاريس عن «قلقه الشديد» إزاء ما وصفه بـ «اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود»، مؤكداً على ضرورة أن يُعامل جميع من على متن السفن وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وجاء هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات البحرية حول أسطول دولي يسعى إلى كسر الحصار البحري على قطاع غزة، والذي شاركت فيه مئات السفن النشِطة من نحو 40 دولة، من بينها أيرلندا.