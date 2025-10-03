آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 3-10-2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس بخفض سعر الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

ونستعرض متوسط أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية، حيث سجل الذهب عيار 24 نحو 5954 جنيهًا للبيع و5931 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 5458 جنيهًا للبيع و5437 جنيهًا للشراء.

أما الذهب الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد سجل 5210 جنيهات للبيع و5190 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4466 جنيهًا للبيع و4449 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 سعرًا قدره 3473 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2977 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأونصة، فقد سجلت 185199 جنيهًا للبيع و184488 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 41680 جنيهًا للبيع و41520 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 3863.02 دولار.

تأتي أسعار الذهب اليوم في مصر وسط حالة من الترقب في الأسواق بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، وهو ما قد ينعكس على حركة البيع والشراء خلال الأيام المقبلة.