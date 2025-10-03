ياسين جديد بالهرم.. قرارات عاجلة في تحرش مدير مدرسة بتلميذ

أمرت جهات التحقيق، بحجز مدير مدرسة لاتهامه بالتحرش بتلميذ داخل إحدى المدارس في نطاق منطقة الهرم في محافظة الجيزة، وذلك لحين ورود التحريات حول الواقعة.

حجز مدير مدرسة لاتهامه بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم لحين ورود التحريات، وتقدم دفاع مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على تلميذ داخل مدرسة بالهرم، بطلب أمام جهات التحقيق بعرض موكله على الطب الشرعي.

واستدعت جهات التحقيق والدة تلميذ اتهمت مدير مدرسة بالتحرش بنجلها داخل المدرسة بالهرم، إذ حررت محضرا اتهمت فيه المدرس بالتعدي على نجلها بعد أن اعترف لها الصغير بأنه ارتكب الواقعة معه ويخشى الذهاب إلى المدرسة.

وأمام جهات التحقيق الأولية، كشفت والدة تلميذ بمدرسة في منطقة الهرم، عن تفاصيل اتهامها لمدير المدرسة بالتحرش بنجلها، مؤكدة أن الواقعة تكررت مرتين في نهاية الترم الثاني من العام الدراسي الماضي.

وقالت الأم في أقوالها أمام جهات التحقيق الأولية، إنها لم تلحظ أي إصابات ظاهرية على جسد نجلها، مضيفة أنها لا ترغب في عرضه على الطب الشرعي، لكنها أصرَّت على تحرير محضر ضد مدير المدرسة واتهامه بارتكاب الواقعة.

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.