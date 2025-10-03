قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ياسين جديد بالهرم.. قرارات عاجلة في تحرش مدير مدرسة بتلميذ

ندى سويفى

أمرت جهات التحقيق، بحجز مدير مدرسة لاتهامه بالتحرش بتلميذ داخل إحدى المدارس في نطاق منطقة الهرم في محافظة الجيزة، وذلك لحين ورود التحريات حول الواقعة.

حجز مدير مدرسة لاتهامه بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم لحين ورود التحريات، وتقدم دفاع مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على تلميذ داخل مدرسة بالهرم، بطلب أمام جهات التحقيق بعرض موكله على الطب الشرعي.

واستدعت جهات التحقيق والدة تلميذ اتهمت مدير مدرسة بالتحرش بنجلها داخل المدرسة بالهرم، إذ حررت محضرا اتهمت فيه المدرس بالتعدي على نجلها بعد أن اعترف لها الصغير بأنه ارتكب الواقعة معه ويخشى الذهاب إلى المدرسة.

وأمام جهات التحقيق الأولية، كشفت والدة تلميذ بمدرسة في منطقة الهرم، عن تفاصيل اتهامها لمدير المدرسة بالتحرش بنجلها، مؤكدة أن الواقعة تكررت مرتين في نهاية الترم الثاني من العام الدراسي الماضي.

وقالت الأم في أقوالها أمام جهات التحقيق الأولية، إنها لم تلحظ أي إصابات ظاهرية على جسد نجلها، مضيفة أنها لا ترغب في عرضه على الطب الشرعي، لكنها أصرَّت على تحرير محضر ضد مدير المدرسة واتهامه بارتكاب الواقعة.

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

بالصور

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

