النيابة تحقق في اتهام موظف بالتحرش بسيدة داخل بروفة ملابس بمول مصر

تباشر جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق مع موظف بأحد فروع شركة ملابس عالمية داخل مول مصر، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة خليجية أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة قياس الملابس "بروفة".

وقالت المجني عليها في أقوالها أمام جهات التحقيق إنها دخلت غرفة القياس “البروفة” لتجربة بعض الملابس، وتركت باب الغرفة شبه مغلق لوجود شقيقتها بالخارج بغرض أخذ رأيها في الملابس قبل شرائها، مشيرة إلى أنها فوجئت بانعكاس الموظف في إحدى المرايا المحيطة وهو يتلصص عليها ويحاول النظر إليها أثناء تغييرها لملابسها، رغم أن المكان مخصص بالكامل للسيدات.

وأضافت أنها أبلغت الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وتمكنت من ضبط الموظف واقتياده لقسم الشرطة، حيث حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، كما استمعت لأقواله فيما نسب إليه من اتهامات.

ومن جانبه، طالب محامي المجني عليها، بتكليف الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفرع وقت ارتكاب الواقعة لإظهار الحقيقة كاملة وتوثيق ما جرى، فضلًا عن ندب المباحث الجنائية لإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الحادث.

وأكد المحامي أن موكلته تعرضت لأضرار نفسية ومعنوية جسيمة من جراء الواقعة التي مسّت كرامتها، مطالبًا بالادعاء المدني والتعويض المؤقت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهم.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وبيان تفاصيله كاملة.