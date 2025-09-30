الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤالها أقرت بأنه حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة فوجئت بقيام أحد الأشخاص بإرتكاب أفعال خادشة للحياء و تعدى عليها بالسب عند استغاثتها بالأهالى .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.