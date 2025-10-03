قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا
فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد

أحمد البهى

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول للشباب في نسختها الثامنة، بالدورة العاشرة من المهرجان والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر، والتي تعد إحدى أبرز مسابقات المهرجان المخصصة لاكتشاف وتشجيع الطاقات المسرحية الشابة.

وتتضم لجنة التحكيم في عضويتها نخبة من الفنانين وهم الفنان ميدو عادل، وهو ممثل مصري بدأ مسيرته من خشبة المسرح قبل أن يلفت الأنظار في الدراما التلفزيونية ومن أهم أعماله المسرحية، مسرحية" مش روميو وچوليت" ومسرحية" حب من طرف حامد" ومسرحية" نور في عالم البحور"، ومسرحية " حب رايح جاي" ومسرحية "سيد درويش" ومسرحية "بس أنت مش شامم" ومسرحية "الحبل" ومسرحية" قهوة بلدي".

كما تضم اللجنة الفنان مفيد عاشور، وهو ممثل ومخرج مسرحي، بدأ مسيرته في الثمانينيات، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، من أبرزها مسرحية" باب الشعرية"، و " رسائل العشاق" و" الأيام" و " السلطان الحائر" و " غراميات عطوة أبو مطرة" .

وتضم اللجنة أيضا الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها بمشاركة والدها الفنان الكبير فريد شوقي في فيلم آه وآه من شربات. تألقت في عدد من الأعمال  المسرحية والدرامية ومنهم مسرحية " مش روميو وچوليت" و " باللو " و " بابا جاب موز" و " كحيون ربح المليون" و " ربنا يخلي جمعة" و " الملك لير " و " حلاق بغداد"، و " لعب عيال".

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس  أحمد يوسف، حيث تؤكد مشاركة وزارة السياحة والآثار والهيئة دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر، وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بما يرسخ تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة أهداف التنمية الشاملة.

‏‎كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية معًا.


‏‎وتتولى إدارة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، فيما تحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تكريمًا لمسيرتها الفنية المضيئة وإسهاماتها البارزة في دعم قضايا المسرح والفنون.

