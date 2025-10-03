مريم نعوم ضيفة الكاتب وائل حمدي في أولى حلقات بودكاست السيناريست

ينطلق اليوم 3 أكتوبر، أولى حلقات بودكاست السيناريست، الذي يقدمه السيناريست وائل حمدي عبر منصات يوتيوب، سبوتيفاي، أنغامي، أبل. ويستضيف حمدي في الحلقة الأولى الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، في لقاء مميز يفتتح الموسم الأول من البرنامج.



يجمع وائل حمدي بمريم نعوم تاريخ من التعاون الفني بدأ مع مسلسل “موجة حارة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، ثم تكررت التجربة بينهما في مسلسل “سقوط حر”، وشاركا في العمل على مسلسل نمرة اتنين.

تُعد مريم نعوم واحدة من أهم الأصوات في الكتابة الدرامية خلال السنوات الأخيرة، وقدمت أعمالًا حظيت بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة مثل واحد صفر، ذات، سجن النساء، بالشمع الأحمر، واحة الغروب، تحت السيطرة.