الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة الـ21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، حفل ختام وإعلان جوائز مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين، التي تحمل اسم الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والتي انطلقت فعالياتها الأحد الماضي.

وشارك في دورة هذا العام 9 عروض مسرحية متميزة لفرق الهواة من الجمعيات الثقافية، في إطار دعم وتشجيع المبدعين بمجال المسرح. وأقيم المهرجان برئاسة الفنان رياض الخولي، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي مدير المهرجان.

وكرم المهرجان الفنان رياض الخولي، إلى جانب نخبة من الفنانين والأكاديميين، منهم: د. نبيلة حسن، محمد الصاوي، حنان يوسف، ألفت إمام، د. سامية حبيب، عماد العروسي، والمخرجين هشام عطوة، محمد حجاج، والموسيقار د. محمد حسني، بالإضافة إلى تكريم اسم كل من المخرج الراحل السيد فجل، والفنان الراحل محمد شوقي.

وتكونت لجنة التحكيم من: الفنانة وفاء الحكيم، د. عبد الناصر الجميل، والمخرج عادل حسان.