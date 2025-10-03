فتحت دماغ كومبارس.. هاني لاشين يروي موقفا صعبا للفنانة ليلى علوي

كشف المخرج هاني لاشين عن موقف صعب للفنانة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" وذلك ضمن ندوة تكريم الفنانة ليلى علوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الأمير أباظة.



وقال هاني لاشين: “كان هناك مشهد تقوم فيه ليلى علوي بضرب شخص من الكومبارس بالرأسها وعند تنفيذ المشهد قامت بفتح رأس الكومباس”.

وقدم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي. واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

وألقى رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، ثم تم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتلاها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

كما شهد الحفل تكريم دولة المغرب ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:



المخرج المغربي حكيم بلعباس، اسم الفنانة الراحلة فيروز، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، المخرج التونسي رضا الباهي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

وتؤكد إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لدور المهرجان في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.