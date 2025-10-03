غلق كوبري اللواء عبد السلام المحجوب بالإسكندرية جزئيًا لهذا السبب

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء أعمال تركيب فواصل كوبري اللواء عبد السلام المحجوب من نوع “ثيرمال جوينت” (thermal joint)، والواقع على طريق الكورنيش عند تقاطع محور محمد نجيب – حي المنتزه أول، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم الجمعة، أن الأعمال تستلزم غلقًا جزئيًا لعدد (2) حارة مرورية بطول الكوبري، مع ترك (2) حارة للحركة المرورية بالتبادل، لمدة 20 يومًا، لحين الانتهاء من التنفيذ.

وتأتي هذه الأعمال في إطار استكمال مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش من منطقة المحروسة وحتى المنتزه، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإدارة مرور الإسكندرية.

وأكدت المحافظة أنه سيتم وضع المساعدات الفنية والعواكس المضيئة، إلى جانب توفير الإضاءة اللازمة، لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق أثناء فترة تنفيذ الأعمال.