مدرسة النصر تكشف تفاصيل واقعة سقوط تلميذة من إحدى ألعاب اليوم الترفيهي

حصل موقع صدى البلد على أول رد رسمي من إدارة مدرسة النصر بمصر الجديدة ، بشأن واقعة سقوط تلميذة من على زحليقة أثناء اليوم الترفيهي بالمدرسة مما تسبب في اصابات بالغة لها

ففي إطار التحقيقات رفعت إدارة المدرسة تقريرا للرد على ما أثير على فيس بوك بشأن الواقعة ، حيث قالت إدارة المدرسة في تقريرها الرسمي المقدم لوزارة التربية والتعليم :

في اليوم الترفيهي الذي قامت به المدرسة الابتدائي يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 واثناء تواجدنا مع الطلاب ، وفرنا للطلاب ألعاب وكان من بينها لعبة نطاطة تعمل بموتور متصل بالكهرباء ، وماحدث هو انقطاع مفاجئ للكهرباء عن موتور النطاطة مما تسبب في نزول النطاطة تدريجيا

وعلى الفور قامت إدارة المدرسة بإنزال الطلاب و نتيجة لوجود تلميذة أعلى النطاطة تدحرجت التلميذة من عليها من ارتفاع لا يتحوز "المتر ونصف" ولكنها سقطت على النجيلة ، وتم نقلها لمستشفى كيلوباترا وتم عمل الاشعات اللازمة وتبين سلامة الطالبة من أي إصابات

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة عاجلة على صفحة أولياء أمور مدرسة النصر بمصر الجديدة على فيس بوك ، تم تداولها بشكل واسع خلال الساعات الاخيرة ، بشأن حدوث حادث خطير داخل مدرسة النصر للغات في مصر الجديدة.

حيث أكد منشور الاستغاثة المتداول ، أن هذه المدرسة تابعة لإدارة القوميات؛ أي انها مدرسة حكومية ، وشهدت هذه المدرسة تنظيم يوما ترفيهيا لطلاب الابتدائي (من صف اولى لحد ثالثة). باشتراك ٣٠٠ جنيه.

وقال المنشور : خلال اليوم الترفيهي قامت المدرسة بتوفير “زحاليق من اللي بتتنفخ” ؛ ولكن احدى هذه “الزحاليق” انفجرت والتلاميذ فوقها ، وكان من بينهم تلميذة سقطت من ارتفاع حوالي ٧ أمتار من أعلى الزوحليقة بسبب انفجارها، وحاليا في غيبوبة وعندها نزيف في المخ!

واضاف المنشور : “تلاميذ تانيين حصلهم كسور؛ والباقيين حصلهم كدمات” وطبعا المدرسة تحاول اخفاء هذه الكارثة ومحرجة على اولياء الأمور إنهم يتكلموا وبيهددوا بفصل عيالهم.

واخيرا استغاث كاتب المنشور قائلا : فيه بنت صغيرة على وشك الموت بسبب الإهمال؛ ولازم يتم التحقيق إداريا وجنائيا مع كل واحد مسؤول عن الكارثة دي؛ ومن ضمنهم دون شك مديرة المدارس.