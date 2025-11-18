قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفيش إصابات|ننشر تفاصيل التقرير الطبي لتلميذة مدرسة النصر بعد سقوطها أثناء اليوم الترفيهي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل التقرير الطبي الخاص بفحص تلميذة مدرسة النصر التي سقطت من أعلى إحدى الألعاب أثناء اليوم الترفيي بالمدرسة

حيث أكد التقرير الطبي الخاص بالتلميذة ندى أحمد حسن علي وعمرها 7 سنوات ، أنه لا يوجد أي تجمع بطني او حوضي ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الأعضاء 

أول رد من المدرسة 

وكان قد حصل موقع صدى البلد على أول رد من إدارة مدرسة النصر بمصر الجديدة ، ففي إطار التحقيقات رعفت إدارة المدرسة تقريرا للرد على ما أثير على فيس بوك بشأن حادث سقوط تلميذة ابتدائي من أعلى زحليقة خلال يوم ترفيهي بالمدرسة مما تسبب في إصابة التلميذة بنزيف في المخ

حيث قالت إدارة المدرسة في تقرير رسمي رفعته لوزارة التربية والتعليم للرد على الواقعة :

في اليوم الترفيهي الذي قامت به المدرسة الابتدائي يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 واثناء تواجدنا مع الطلاب ، وفرنا للطلاب ألعاب وكان من بينها لعبة نطاطة تعمل بموتور متصل بالكهرباء ، وماحدث هو انقطاع مفاجئ للكهرباء عن موتور النطاطة مما تسبب في نزول النطاطة تدريجيا

وعلى الفور قامت إدارة المدرسة بإنزال الطلاب و نتيجة لوجود تلميذة أعلى النطاطة تدحرجت التلميذة من عليها من ارتفاع لا يتحوز "المتر ونصف" ولكنها سقطت على النجيلة ، وتم نقلها لمستشفى كيلوباترا وتم عمل الاشعات اللازمة وتبين سلامة الطالبة من أي إصابات

تفاصيل انتشار الخبر 

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة عاجلة على صفحة أولياء أمور مدرسة النصر بمصر الجديدة على فيس بوك ، تم تداولها بشكل واسع خلال الساعات الاخيرة ، بشأن حدوث حادث خطير داخل مدرسة النصر للغات في مصر الجديدة.

حيث أكد منشور الاستغاثة المتداول ، أن هذه المدرسة تابعة لإدارة القوميات؛ أي انها مدرسة حكومية ، وشهدت هذه المدرسة  تنظيم يوما ترفيهيا لطلاب الابتدائي (من صف اولى لحد ثالثة). باشتراك ٣٠٠ جنيه.

وقال المنشور : خلال اليوم الترفيهي قامت المدرسة بتوفير “زحاليق من اللي بتتنفخ” ؛ ولكن احدى هذه “الزحاليق” انفجرت والتلاميذ فوقها ، وكان من بينهم تلميذة سقطت من ارتفاع حوالي ٧ أمتار من أعلى الزوحليقة بسبب انفجارها، وحاليا في غيبوبة وعندها نزيف في المخ!

واضاف المنشور : “تلاميذ تانيين حصلهم كسور؛ والباقيين حصلهم كدمات” وطبعا المدرسة تحاول اخفاء هذه الكارثة  ومحرجة على اولياء الأمور إنهم يتكلموا وبيهددوا بفصل عيالهم.

واخيرا استغاث كاتب المنشور قائلا : فيه بنت صغيرة على وشك الموت بسبب الإهمال؛ ولازم يتم التحقيق إداريا وجنائيا مع كل واحد مسؤول عن الكارثة دي؛ ومن ضمنهم دون شك مديرة المدارس.

التقرير الطبي مدرسة النصر تلميذة اليوم الترفيي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

مباريات

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18-11-2025 والقنوات الناقلة

حسام حسن

شوبير يوجه نصيحة لحسام وإبراهيم حسن بعد الهجوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر

كهربا

بعد أنباء عن فسخ التعاقد.. كهربا يرد من مرانه داخل القادسية

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد