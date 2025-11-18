مفيش إصابات|ننشر تفاصيل التقرير الطبي لتلميذة مدرسة النصر بعد سقوطها أثناء اليوم الترفيهي

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل التقرير الطبي الخاص بفحص تلميذة مدرسة النصر التي سقطت من أعلى إحدى الألعاب أثناء اليوم الترفيي بالمدرسة

حيث أكد التقرير الطبي الخاص بالتلميذة ندى أحمد حسن علي وعمرها 7 سنوات ، أنه لا يوجد أي تجمع بطني او حوضي ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الأعضاء

أول رد من المدرسة

وكان قد حصل موقع صدى البلد على أول رد من إدارة مدرسة النصر بمصر الجديدة ، ففي إطار التحقيقات رعفت إدارة المدرسة تقريرا للرد على ما أثير على فيس بوك بشأن حادث سقوط تلميذة ابتدائي من أعلى زحليقة خلال يوم ترفيهي بالمدرسة مما تسبب في إصابة التلميذة بنزيف في المخ

حيث قالت إدارة المدرسة في تقرير رسمي رفعته لوزارة التربية والتعليم للرد على الواقعة :

في اليوم الترفيهي الذي قامت به المدرسة الابتدائي يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 واثناء تواجدنا مع الطلاب ، وفرنا للطلاب ألعاب وكان من بينها لعبة نطاطة تعمل بموتور متصل بالكهرباء ، وماحدث هو انقطاع مفاجئ للكهرباء عن موتور النطاطة مما تسبب في نزول النطاطة تدريجيا

وعلى الفور قامت إدارة المدرسة بإنزال الطلاب و نتيجة لوجود تلميذة أعلى النطاطة تدحرجت التلميذة من عليها من ارتفاع لا يتحوز "المتر ونصف" ولكنها سقطت على النجيلة ، وتم نقلها لمستشفى كيلوباترا وتم عمل الاشعات اللازمة وتبين سلامة الطالبة من أي إصابات

تفاصيل انتشار الخبر

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة عاجلة على صفحة أولياء أمور مدرسة النصر بمصر الجديدة على فيس بوك ، تم تداولها بشكل واسع خلال الساعات الاخيرة ، بشأن حدوث حادث خطير داخل مدرسة النصر للغات في مصر الجديدة.

حيث أكد منشور الاستغاثة المتداول ، أن هذه المدرسة تابعة لإدارة القوميات؛ أي انها مدرسة حكومية ، وشهدت هذه المدرسة تنظيم يوما ترفيهيا لطلاب الابتدائي (من صف اولى لحد ثالثة). باشتراك ٣٠٠ جنيه.

وقال المنشور : خلال اليوم الترفيهي قامت المدرسة بتوفير “زحاليق من اللي بتتنفخ” ؛ ولكن احدى هذه “الزحاليق” انفجرت والتلاميذ فوقها ، وكان من بينهم تلميذة سقطت من ارتفاع حوالي ٧ أمتار من أعلى الزوحليقة بسبب انفجارها، وحاليا في غيبوبة وعندها نزيف في المخ!

واضاف المنشور : “تلاميذ تانيين حصلهم كسور؛ والباقيين حصلهم كدمات” وطبعا المدرسة تحاول اخفاء هذه الكارثة ومحرجة على اولياء الأمور إنهم يتكلموا وبيهددوا بفصل عيالهم.

واخيرا استغاث كاتب المنشور قائلا : فيه بنت صغيرة على وشك الموت بسبب الإهمال؛ ولازم يتم التحقيق إداريا وجنائيا مع كل واحد مسؤول عن الكارثة دي؛ ومن ضمنهم دون شك مديرة المدارس.