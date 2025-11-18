العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، تقريرًا من النقابة الفرعية بدسوق يفيد عن وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة في حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك على الطريق الدولي بـ "أبو الروس- مطوبس".

وقع الحادث أثناء توجه المعلمين إلى مدرسة الدمياطي للتعليم الأساسي بإدارة مطوبس، لأداء مهام عملهم، فيما تم نقل الجثامين لمستشفى فوه، بينما تخضع المعلمة المصابة للعلاج اللازم.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد أبو زور رئيس النقابة الفرعية بدسوق، بالتواجد مع أسر المعلمين بالمستشفى، وتقديم واجب العزاء لهم، مؤكدًا سرعة صرف مستحقاتهم المالية وتقديمها لأسرهم، والاطمئنان على الحالة الصحية للمعلمة المصابة وتقديم الدعم اللازم لها.

وتقدم النقابة العامة للمعلمين واجب العزاء لأسر المعلمين المتوفين، سائلين المولي عز وجل أن يتغمدهم فى واسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.