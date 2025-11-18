سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة عاجلة على صفحة أولياء أمور مدرسة النصر بمصر الجديدة على فيس بوك ، تم تداولها بشكل واسع خلال الساعات الاخيرة ، بشأن حدوث حادث خطير داخل مدرسة النصر للغات في مصر الجديدة.

حيث أكد منشور الاستغاثة المتداول ، أن هذه المدرسة تابعة لإدارة القوميات؛ أي انها مدرسة حكومية ، وشهدت هذه المدرسة تنظيم يوما ترفيهيا لطلاب الابتدائي (من صف اولى لحد ثالثة). باشتراك ٣٠٠ جنيه.

وقال المنشور : خلال اليوم الترفيهي قامت المدرسة بتوفير “زحاليق من اللي بتتنفخ” ؛ ولكن احدى هذه “الزحاليق” انفجرت والتلاميذ فوقها ، وكان من بينهم تلميذة سقطت من ارتفاع حوالي ٧ أمتار من أعلى الزوحليقة بسبب انفجارها، وحاليا في غيبوبة وعندها نزيف في المخ!

واضاف المنشور : “تلاميذ تانيين حصلهم كسور؛ والباقيين حصلهم كدمات” وطبعا المدرسة تحاول اخفاء هذه الكارثة ومحرجة على اولياء الأمور إنهم يتكلموا وبيهددوا بفصل عيالهم.

واخيرا استغاث كاتب المنشور قائلا : فيه بنت صغيرة على وشك الموت بسبب الإهمال؛ ولازم يتم التحقيق إداريا وجنائيا مع كل واحد مسؤول عن الكارثة دي؛ ومن ضمنهم دون شك مديرة المدارس.

كيف تحركت وزارة التربية والتعليم ؟

ومن جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ولا ادارة مصر الجديدة التعليمية اي بيانات رسمية ردا على المنشور المتداول.

وعلم موقع صدى البلد ان وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بالتحقق من صحة ما جاء بالمنشور المتداول لإتخاذ الاجراءات اللازمة حال ثبوت الواقعة و محاسبة المقصرين.

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة صدور بيان رسمي للرد على ما جاء بالمنشور المتداول خاصة بعد انتشاره بشكل واسع و تفاعل الاهالي معه بشكل غاضب خلال الساعات الاخيرة.