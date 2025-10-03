قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بشأن عودة أيمن الرمادي لتدريب الزمالك بدلا من فيريرا.. ماذا حدث؟

حالة من الترقب والجدل تشهدها أورقة نادي الزمالك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن إمكانية إقالة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وسط ترشيحات بعودة أيمن الرمادي لقيادة الفريق من جديد. 

جدير بالذكر أن الحديث عن إقالة فيريرا وعودة الرمادي يأتي عقب خسارة الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1، رغم تقدم الزمالك في الشوط الأول.

ويتصدر نادي الزمالك، جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 17 نقطة، ويحتل نادي المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 15 نقطة وبفارق الاهداف عن الاهلي صاحب المركز الثالث.

هل يرحل فيريرا عن الزمالك؟

استقر مسئولو نادي الزمالك على إجراء تسوية مالية مع يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل اتخاذ قرار إقالته من منصبه في حال حسم الاتفاق مع جون إدوارد المدير الرياضي على رحيله.

ووضع مسئولو الزمالك فكرة حصول يانيك فيريرا على شرط جزائي يتراوح بين راتب شهرين إلى 3 أشهر مع سدادها بنظام شهري على رأس الحلول المطروحة لفسخ عقد يانيك فيريرا المدير الفني.

ويسعى الزمالك لعدم زيادة الشرط الجزائي المنتظر سداده إلى يانيك فيريرا عن 100 ألف دولار رفقة جهازه الفني المعاون في الفترة المقبلة خاصة في ظل الاتفاق على ضرورة رحيل المدرب البلجيكي عن الفريق.

ويأمل مسئولو الزمالك في إنهاء جون إدوارد المدير الرياضي تمسكه ببقاء يانيك فيريرا مديرا فنيا له وفتح باب الرحيل أمام المدرب البلجيكي وتعيين مدير فني جديد في الفترة المقبلة.

هل يعود الرمادي لتدريب الزمالك؟

تبدو مواجهة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة حاسمة لمصير فيريرا، حيث كشف مصدر مسؤول داخل النادي أنّ استمرار المدرب البلجيكي سيكون مرهونًا بنتيجة اللقاء، مشيرًا إلى أنّ أيّ تعثر جديد قد يعني نهاية مشواره مع الفريق.

على صعيد آخر، عاد اسم أيمن الرمادي، الذي حقق لقب كأس مصر مع الزمالك على حساب بيراميدز، للتداول كخيار محتمل للعودة إلى القلعة البيضاء، لكن رئيس نادي البنك الأهلي، أشرف نصار، حسم الجدل سريعًا، مؤكدًا أنّ ما يُقال لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح نصار، في تصريحات تلفزيونية، أنّ أيمن الرمادي مرتبط بعقد مع البنك الأهلي، ولا توجد نية للتخلي عنه، خاصة في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق تحت قيادته، بعدما فاز على بتروجيت والإسماعيلي، وتعادل أمام وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها الخامسة مساء غد السبت باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري تذاع عبر قناة أون سبورت، باعتبارها التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث المباريات بشكل مباشر خلال السنوات الأخيرة.

