محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة

اللواء محمد إبراهيم الدويري
اللواء محمد إبراهيم الدويري

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إننا دائما ما استشعرنا أن الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة وأنه رغم تأخر الوقت بفعل فلسطيني وليس مصري فلابد أن ننقذ القضية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي و الإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان لابد أن نحاول بقدر الإمكان وقبل طوفان الأقصى وأن نتحرك فالقاعدة تقول أن التحرك هو القاعدة والجمود هو الاستثناء، والجمود مرتبط بظروف خارجة عن إرادتنا ولكن التحرك كان مستمرا.

وتابع: "قبل طوفان الأقصى في فبراير ومارس تم عقد حوارين في القاهرة في الجهاز، وحضرهما جميع الفصائل الفلسطينية، وحاولنا القفز على فكرة الحكومة لأنها موجودة بالفعل، وقد يُقبل بها ولكن حاولنا رمي حجر في المياه قد يحرك الأمور  اسمه حجر الانتخابات".

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق الانقسام الفلسطيني

