القاهر الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل التقدم البري والقصف العنيف في غزة

أفاد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية في النصيرات، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل التقدم البري والقصف العنيف في مدينة غزة، ما أدى إلى سيطرته على شارع الرشيد، ومنع المواطنين من العودة إلى المناطق الجنوبية والوسطى للمدينة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن طلائع النازحين بدأت تصل إلى هذه المناطق بعد توقف طويل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في حين يواصل جيش الاحتلال إقامة مواقع عسكرية جديدة على مقربة من الشوارع الرئيسة، مرفقة بالآليات والجرافات، تمهيدًا لإخضاع المغادرين للتفتيش وفق ما أعلن عنه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق جنوب وشمال غرب مدينة غزة، إضافة إلى حي النصر ومخيم الشاطئ وحي تل الهوى، ما تسبب في دمار واسع للأحياء والمربعات السكنية.

وأشار إلى استخدام الجيش للمدرعات المفخخة على محاور متعددة، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لسكان المناطق المكتظة بالسكان، والتي لا تتجاوز مساحتها 8 إلى 10 كيلومترات مربعة.