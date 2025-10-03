خطيب الجامع الأزهر: نحن جميعا جند الوطن.. ونعيش أياما حقق الله فيها النصر لجيش مصر

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عبد الفتاح العوارى، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والتي دار موضوعها حول: "مقومات النصر في الإسلام"، موضحًا أن الحياة لا يمكن أن تستقر إلا بتحققها، وقد راعت الشريعة الإسلامية ذلك الأمر في كلياتها الخمس، حيث اعتنت بشتى جوانب الحياة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح العواري، أهمية هذه المقومات لحياة أي أمة، ولقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية بتوجيهات لتحث أفراد الأمة على ذلك، حيث وجهنا الله تبارك وتعالى إلى كيفية توفير مقومات حياتنا حينما قال جل جلاله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ أمر بالسعي في طلب الرزق لتتحقق مقومات الحياة للفرد، كما علمنا النبي ﷺ كيف نحقق مقومات الحياة، يقول ﷺ: (لو أنكم تتوكلون على الله حقَّ توكُّله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرَ: تغدوا خماصًا وتروح بطانًا)، يقين وإيمان صادق واعتقاد جازم في المولى سبحانه وتعالى، فالطيور تسعى لتطلب مقومات حياتها وتأخذ بالأسباب بعد توكلها على مسبب الأسباب فحصَّلت مقومات حياتها، فعادت لتسترد وتستمد منها الحياة.

خطيب الجامع الأزهر: مقومات النصر لابد من تحققها سواء كانت روحية أو مادية

وبيَّن خطيب الجامع الأزهر، أن مقومات النصر لابد من تحققها، سواء كانت مقومات روحية تتمثل في الإيمان الصادق بأن الله ناصرنا ومؤيدنا، وأنه هو مولانا متى اعتصمنا به وتوكلنا عليه وأطعنا أوامره واجتنبنا نواهيه، يقول تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾، وهذا هو الركن الأساسي الذي تبنى عليه جميع مقومات النصر، فلو فقدت الأمة إيمانها بربها، وطاعتها لرسولها، والتزامها بالشرع مهما بذلت من جهد، لن تحقق النصر.

وأضاف خطيب الجامع الأزهر أن المقومات المادية من الاستعدادات ووضع الاستراتيجيات العسكرية، والأخذ بأسباب القوة أمر من الأهمية بمكان، حيث حثت عليه الشريعة الإسلامية، لأنها هي التي تمنع الأعداء من الاستيلاء على مقدراتنا أو الاعتداء على أرضنا.

واستشهد خطيب الجامع الأزهر بقول تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}، والأمر موجه للقادة الذين مَّن الله بأن يكونوا في هذه المواقع، فعندما صعد النبي ﷺ المنبر ليبين للأمة التطبيق العملي في المراد "بالقوة" فقال ﷺ: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ)، فهذا لفظ جامع، إن كان العدو يملك صاروخا، علينا أن نملك أكثر منه، وإن كان يملك أسلحة متطورة، علينا أن تملك أكثر منها، لأنه لا يفل الحديد إلا الحديد، "ولا يرد القلى إلا القلى"، والمؤمن القوي خير إلى الله من المؤمن الضعيف.

خطيب الجامع الأزهر: مقومات النصر تحتاج من الأمة إلى بذل المزيد من الجهد

وأضاف خطيب الجامع الأزهر، أن مقومات النصر تحتاج من الأمة إلى بذل المزيد من الجهد، والاستعداد التام لمواجهة عدو لا يرحم، عدو لا يؤمن بسلام، ولا يعترف بحق جوار، عدو غاصب للأرض، مستعمر للوطن، قاتل للأطفال، هاتك للأعراض، عدو لا يؤمن إلا بنظرية الدمار والانتقام والهيمنة، يجب ألا يُترك يعربد في الأرض. لابد من وجود قوة مؤمنه تقف تجاهه لترده وتردعه وتمنعه عن كبره ليذوق العذاب، {إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ}، هؤلاء ليس لهم شيء في الآخرة، {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا}.

وفي ختام الخطبة أشار خطيب الجامع الأزهر، إلى أننا نعيش اليوم أسعد أيام حقق الله فيها النصر لجيش مصر البطل على العدو الغادر الذي لا يرقب في مؤمن إلاَّ ولا ذمة، حيث حُررت الأوطان، واندحر العدو، لهذا علينا أن نأخذ من نصر أكتوبر المجيد الدروس والعبر، لنحقق بها للحاضر والمستقبل ما يحفظ على الوطن أمنه واستقراره وسلامته، وأن نكون جميعًا جنودًا في حماية الوطن، ليس الجيش فقط، فكلنا جيش وجنود فداء للوطن نفديه بأرواحنا.