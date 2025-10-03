قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. اعرف الشروط وموعد التقديم

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
محمد شحتة

أعلن الأزهر الشريف، عن تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي من المقرر أن يتم فتح باب التقديم إليها بداية من غد السبت الموافق 4 أكتوبر ولمدة خمسة عشر يوما.

ويشترط في التقديم لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، أن يكون المتقدم من طلاب المعاهد الأزهرية [ابتدائي – إعدادي – ثانوي]، أو  من طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف [شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية]، أو من طلاب الرواق الأزهري [شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية].

كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من كل عام.

ويحق لطلاب: (مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط) الاشتراك في المستويات الأربعة، أما طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية فيحق لهم الاشتراك في المستويات (الأول والثاني والثالث فقط)، ويحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويين (الأول والثاني فقط).

كما لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد، ويحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

وأوضح الأزهر الشريف، طريقة التقديم لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن، حيث إن التقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).

كما لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد، ويتم تسليم المرفقات التالية إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة التابع لها المتسابق حتى تتم مراجعتها في اليوم التالي لإنتهاء التسجيل.
أولًا: طلاب المعاهد الأزهرية.
1- يقوم مشرف مادة القرآن الكريم بالمعهد بالتنسيق مع شيخ المعهد لترشيح الطلاب المؤهلين لكل مستوى.
2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).
3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقدم واستمارة الامتحان وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + خطاب ترشيح المعهد) وتسليمها لمشرف مادة القرآن الكريم بالمعهد.
4- يقوم المشرف بجمع الاستمارات التابعة لمعهده ثم يوقع عليها ويعتمدها من موجه شؤون القرآن وشيخ المعهد.
5- يتولى شيخ المعهد تسليم استمارات معهده لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.
تحميل المرفقات

ثانيًا: طلاب مكاتب التحفيظ.
1- يقوم محفظ المكتب بالتنسيق مع الموجه المتابع لمكتبه لترشيح طلاب المكتب المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية.
2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).
3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقديم واستمارة الامتحان، وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + صورة بطاقة الرقم القومي للمحفظ + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب + إقرار المحفظ بأن الطالب تابعا لمكتبه وغير تابع لأي مكتب آخر)، وتسليمها للمحفظ الخاص بمكتبه لاعتمادها والتوقيع عليها.
4- يقوم المحفظ بجمع استمارت طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها للموجه المتابع لمكتبه.
5- يقوم الموجه بجمع الاستمارات الخاصة بالمكاتب التي يقوم بمتابعتها وتسليمها لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

ثالثًا: طلاب الرواق الأزهري
1- يقوم محفظ الرواق بالتنسيق مع منسق الرواق لترشيح طلاب الرواق المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية، ولا من طلاب مكاتب التحفيظ.
2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).
3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقديم واستمارة الامتحان، وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب)، وتسليمها لمنسق الرواق لاعتمادها والتوقيع عليها.

4- يقوم منسق الرواق بجمع استمارت طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها لمدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة. 

القرآن الأزهر مسابقة شيخ الأزهر مسابقة الأزهر حفظ القرآن القرآن الكريم

