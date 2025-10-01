انطلاق مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية بكفر الشيخ

شهد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أولى فعاليات انطلاق مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية الشريفة، والتي أطلقها الأزهر الشريف لأول مرة هذا العام.

واستهلت فعاليات المسابقة صباح اليوم الأربعاء، في أجواء يسودها الالتزام والانضباط، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على غرس القيم النبوية الأصيلة في نفوس أبنائه وبناته.

وتفقّد رئيس المنطقة سير العمل داخل لجان الامتحان، مطلعًا عن كثب على مجريات الأمور التنظيمية، ومتابعًا أداء الطلاب في مختلف المستويات.

وعبّر عن بالغ سعادته لما لمسه من حُسن التنظيم والانضباط والتفاعل الإيجابي من المشاركين، موجهًا بتذليل كافة العقبات أمام المتقدمين باختبارات المسابقة التي تجرى على مدار يومين، بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، وبحضور الشيخ حمام عطية، شيخ المعهد.

وفي ختام جولته، أثنى فضيلته على جهود إدارة شؤون القرآن الكريم، برئاسة الشيخ أحمد رمضان، مدير الإدارة، وإدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة بقيادة حسناء عمر، ولجنة التنظيم برئاسة السيد العقداوي، عبد السلام عويضة، أعضاء شؤون القرآن بالمنطقة، وممدوح عبد الجليل، عضو الكمبيوتر التعليمي.

وفي الختام، أشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالروح الطيبة التي سادت أجواء المسابقة، متمنيًا التوفيق والسداد لأبنائنا وبناتنا الطلاب.