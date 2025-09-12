قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

قسم الخدمات

يبحث الآلاف من خريجي الأزهر عن رابط التقديم على وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة خاصة من خرجي الكليات الشرعية الأزهرية.

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن بدء مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين مساعدين داخل مؤسسة الأزهر الشريف بعدد نحو 9 آلاف معلم، وذلك في إطار تلبية احتياجاتها التعليمية المختلفة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. 

وظائف الأزهر الشريف معلمين

أكد المهندس حاتم نبيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأزهر الشريف بالكفاءات التعليمية المؤهلة لأداء رسالته التربوية والدينية، مشددًا على أن بوابة الوظائف الحكومية تعد المنصة الرسمية والوحيدة للتقديم، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويمنع أي تدخلات خارجية في عملية الاختيار.

اقرأ أيضًا:

موعد التقديم في مسابقة الأزهر

أكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن الإعلان الخاص بالمسابقة تم شره بالفعل على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط https://jobs.caoa.gov.eg، مشيرًا إلى أن باب التقديم سيفتح اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025 وحتى 27 سبتمبر 2025.

بوابة الأزهر الإلكترونية مسابقة الأزهر

 وسيتم استقبال طلبات المتقدمين إلكترونيًا فقط من خلال البوابة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة قبل البدء في إدخال البيانات، وذلك لضمان إتمام الإجراءات بشكل صحيح وتفادي رفض الطلبات.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر

وتضم المسابقة شقين رئيسيين، الأول يخص معلمي المواد الشرعية بعدد 1460 وظيفة، والثاني يتعلق بمعلمي القرآن الكريم بعدد 7576 وظيفة، موزعين على المحافظات وفق ما هو منشور على صفحة بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

أهداف المسابقة ودعم الأزهر

أوضح رئيس الجهاز أن المسابقة تأتي استجابة لاحتياجات الأزهر الشريف من الكوادر التعليمية المؤهلة، بما يضمن جودة العملية التعليمية واستمرارية دور الأزهر في ترسيخ القيم الوسطية ونشر الفكر المستنير. 

وشدد على أن جميع خطوات وإجراءات المسابقة ستتم بشكل إلكتروني كامل، وبمنتهى الشفافية، التزامًا بمعايير النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

شروط التقديم لوظائف معلم مساعد بالأزهر 

حددت المسابقة عدة شروط أساسية للمتقدمين أبرزها: ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا، وأن يكون حاملاً لمؤهل عالٍ في التخصص المطلوب، مثل خريجي كليات التربية الأزهرية تخصص مواد شرعية أو خريجي كليات أخرى مع دبلوم تربوي تخصص مواد شرعية. 

كما اشترط أن يكون المؤهل صادرًا عن إحدى الكليات الأزهرية وبما يتوافق مع التخصصات المحددة في الإعلان، مع ضرورة ألا يقل التقدير العام عن "مقبول".

المستندات المطلوبة للتقديم

  • جاءت قائمة المستندات المطلوبة للتقديم كما يلي: 
  • صورة شخصية حديثة
  • بطاقة الرقم القومي من الجهتين وتكون سارية
  • الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث
  •  المؤهل الدراسي 
  • المؤهل الأعلى إن وجد
  •  الدبلوم التربوي
  • إيصال الإيداع البنكي
  • بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ضوابط صارمة لقبول المستندات

أشار الإعلان إلى ضرورة رفع أصول المستندات بصيغة jpg وألا يتجاوز حجم الملف الواحد 1 ميجا. 

وحذّر من رفع صور غير أصلية أو غير ملونة، حيث سيتم رفض الطلب مباشرة.

 كما شدد على أهمية تطابق البيانات الواردة في الطلب الإلكتروني مع البيانات المثبتة في المستندات، مع مراعاة إدخال الاسم كاملاً كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

التعليمات الخاصة بالإيداع البنكي

يلتزم كل متقدم بسداد مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 في أحد البنوك التالية: بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري. 

ويشترط أن يكون الإيصال باسم المتقدم نفسه، وأن يتضمن بوضوح اسم الجهاز ورقم الحساب. 

وسيتم رفض أي طلب في حال الإيداع بمبلغ أقل أو باسم مختلف أو بتواريخ سابقة على الإعلان.

ملاحظات هامة للمتقدمين

  • أكد الجهاز على عدة تعليمات مهمة، أبرزها: 
  • عدم البدء في تسجيل البيانات إلا بعد تجهيز المستندات وسداد الرسوم
  • رفض المستندات غير الواضحة أو المعدلة
  •  ضرورة أن تكون إفادة المؤهل حديثة ومعتمدة ومذكور بها البيانات الأساسية للمتقدم مثل الاسم والتخصص والتقدير وسنة التخرج.

وفي حال القبول المبدئي يتعين تقديم أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه في يوم الامتحان الإلكتروني.

الالتزام بالمحافظة محل الإقامة

اشترط الإعلان أن يكون التقديم فقط في المحافظة المثبتة ببطاقة الرقم القومي للمتقدم، ولا يُسمح بالتقديم في محافظات أخرى، كما يجب على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل بعد إتمام عملية التقديم الإلكتروني، حيث يعد المرجع الأساسي لمتابعة الطلب لاحقًا

