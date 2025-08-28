قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
ديني

الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن الأزهر الشريف، عن حاجته إلى وظائف بنظام التعاقد في وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية المختلفة.

وظائف الأزهر

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التسجيل على وظائف الأزهر للتعاقد مع 7576 معلم مساعد قرآن كريم، -للمراحل التعليمية: (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) في المحافظات المختلفة.

واشترط الأزهر الشريف، للقبول في وظائف معلم مساعد قرآن كريم، اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال كلية تربية تخصص القرآن الكريم، أو كليات أخرى تخصص قرآن كريم، مع دبلومة التربوي، كما يجب أن يكون المتقدم خريجي إحدى الكليات الأزهرية، وألا يقل تقديره العام عن مقبول.

وتتطلب إجراءات التقديم على وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف، تقديم صورة البطاقة الشخصية سارية، والمؤهل الدراسي والموقف من الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث، والدبلوم التربوي، وإيصال الإيداع البنكي، وبطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

تعليمات التسجيل للوظيفة

ويتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

كما يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب، وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب، وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب، وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

وفي حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية و على الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني، وفي حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

كما يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، ويتم التقديم للإعلان الكترونياً اعتبارا من14/ 8 إلى 27/ 9 ، ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

وظيفة معلم مساعد قرآن كريم معلم مساعد قرآن كريم وظائف الأزهر مسابقة الأزهر المعاهد الأزهرية تعليمات التسجيل للوظيفة

