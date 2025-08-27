السبت.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التحويل بين كليات الجامعة بداية من يوم السبت القادم الموافق 30 من أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 25 من سبتمبر القادم 2025م.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن التحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات يشمل الباقين للإعادة بالفرق الأولى والإعدادية وفق شروط تتضمن أن يكون التحويل ونقل القيد داخل المنطقة الجغرافية شريطة أن يحصل الطالب أو الطالبة على الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية.

رئيس جامعة الأزهر: يجوز نقل قيد الطلاب من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أنه يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى شرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، واستيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية أو الشعبة عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه ليس لدى الجامعة مانع من تحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين للجامعة إلى جامعات ومعاهد مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في أي وقت دون التقيد بمواعيد التحويل، شرط أن يتأكد الطالب من قبول أوراقه في هذه الجامعات والمعاهد قبل سحب ملفه من جامعة الأزهر، ويكون سحب ملفه بوجود ولي الأمر.

كما أوضح رئيس الجامعة أن هناك كليات يحظر التحويل ونقل القيد إليها، حيث يحظر التحويل ونقل قيد الطلاب الحاصلين على شهادة تخصص القراءات المقيدين في كلية القرآن الكريم بطنطا وشعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في القاهرة، وكذلك الطالبات المقيدات بشعبة الترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وكذلك الطالبات المقيدات بشعبة الترجمة الفورية بكليات البنات الأزهرية في طيبة وأسوان، والعاشر من رمضان، والدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف.

وتابع "يحظر التحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية قبل افتتاح كليات أو شعب لعدم وجود حد أدنى للقبول، وكذلك محظور التحويل ونقل القيد إلى كليات بها اختبار قدرات، وكذلك يحظر التحويل ونقل القيد إلى كلية التمريض بنات بالقاهرة أو دمياط أو أسيوط، وكذلك معاهد التمريض بالجامعة، وأيضًا الطلاب والطالبات الذين لهم فرص استثنائية من الخارج".

وأضاف رئيس الجامعة أنه لا يجوز التحويل ونقل القيد من كليات الجامعة إلى المعاهد الملحقة بكلية العلوم، ويجوز إلى معاهد معاوني القضاء والنظم الإدارية التابعة للجامعة شرط استيفاء الحد الأدنى للقبول والتوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أنه يجوز التحويل ونقل القيد من فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى فيما عدا طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية المنتظمين والمنتسيبن بين الكليات المتناظرة شرط أن يكون داخل القطاع الجغرافي وأن يكون الطالب ناجحًا بتقدير مقبول على الأقل، وإذا كان التحويل خارج النطاق الجغرافي يشترط حصول الطالب على تقدير جيد، وأن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وبالنسبة إلى التحويل بين كليات: (الطب البشري - طب الأسنان - الهندسة - الصيدلة - العلوم - الزراعة - الهندسة الزراعية) فيشترط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، كما يشترط موافقة عميدي الكليتين.

كما يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات المقيدين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية المنتظمين والمنتسبين إلى الفرق الأولى أو الإعدادية بكليات غير متناظرة بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية ووفقا للضوابط التي يقررها مجلس كل كلية، ولا يجوز تحويل الطلاب والطالبات بالفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المتناظرة.