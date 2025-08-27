قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مادة الذكاء الاصطناعي.. مدبولي يعلن تفاصيل تدريسها في المرحلة الثانوية
رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السبت.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر

الدكتور سلامة جمعة داود
الدكتور سلامة جمعة داود
محمد شحتة

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التحويل بين كليات الجامعة بداية من يوم السبت القادم الموافق 30 من أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 25 من سبتمبر القادم 2025م.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن التحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات يشمل الباقين للإعادة بالفرق الأولى والإعدادية وفق شروط تتضمن أن يكون التحويل ونقل القيد داخل المنطقة الجغرافية شريطة أن يحصل الطالب أو الطالبة على الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية.

رئيس جامعة الأزهر: يجوز نقل قيد الطلاب من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أنه يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى شرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، واستيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية أو الشعبة عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية. 

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه ليس لدى الجامعة مانع من تحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين للجامعة إلى جامعات ومعاهد مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في أي وقت دون التقيد بمواعيد التحويل، شرط أن يتأكد الطالب من قبول أوراقه في هذه الجامعات والمعاهد قبل سحب ملفه من جامعة الأزهر، ويكون سحب ملفه بوجود ولي الأمر. 

كما أوضح رئيس الجامعة أن هناك كليات يحظر التحويل ونقل القيد إليها، حيث يحظر التحويل ونقل قيد الطلاب الحاصلين على شهادة تخصص القراءات المقيدين في كلية القرآن الكريم بطنطا وشعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في القاهرة، وكذلك الطالبات المقيدات بشعبة الترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وكذلك الطالبات المقيدات بشعبة الترجمة الفورية بكليات البنات الأزهرية في طيبة وأسوان، والعاشر من رمضان، والدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف. 

وتابع "يحظر التحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية قبل افتتاح كليات أو شعب لعدم وجود حد أدنى للقبول، وكذلك محظور التحويل ونقل القيد إلى كليات بها اختبار قدرات، وكذلك يحظر التحويل ونقل القيد إلى كلية التمريض بنات بالقاهرة أو دمياط أو أسيوط، وكذلك معاهد التمريض بالجامعة، وأيضًا الطلاب والطالبات الذين لهم فرص استثنائية من الخارج". 

وأضاف رئيس الجامعة أنه لا يجوز التحويل ونقل القيد من كليات الجامعة إلى المعاهد الملحقة بكلية العلوم، ويجوز إلى معاهد معاوني القضاء والنظم الإدارية التابعة للجامعة شرط استيفاء الحد الأدنى للقبول والتوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أنه يجوز التحويل ونقل القيد من فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى فيما عدا طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية المنتظمين والمنتسيبن بين الكليات المتناظرة شرط أن يكون داخل القطاع الجغرافي وأن يكون الطالب ناجحًا بتقدير مقبول على الأقل، وإذا كان التحويل خارج النطاق الجغرافي يشترط حصول الطالب على تقدير جيد، وأن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية. 

وبالنسبة إلى التحويل بين كليات: (الطب البشري - طب الأسنان - الهندسة - الصيدلة - العلوم - الزراعة - الهندسة الزراعية) فيشترط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، كما يشترط موافقة عميدي الكليتين. 

كما يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات المقيدين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية المنتظمين والمنتسبين إلى الفرق الأولى أو الإعدادية بكليات غير متناظرة بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية ووفقا للضوابط التي يقررها مجلس كل كلية، ولا يجوز تحويل الطلاب والطالبات بالفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المتناظرة.

رئيس جامعة الأزهر الأزهر سلامة داود الدكتور سلامة داود فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر التحويل بين كليات جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الصحة النفسية

وحدة صحة المرأة تواصل تعزيز الدعم النفسي للسيدات في جميع أنحاء الجمهورية

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر لموسم 2025/2026

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة تبحث تطوير الإصدارات الأجنبية

بالصور

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

لطيفة
لطيفة
لطيفة

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد