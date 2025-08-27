قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية.. وزير الثقافة: يخضع للصيانة من تأثير عوامل الجو
بعد تعافيه من الحادث المروري.. وزير الكهرباء يعود للعمل برفقة رئيس الوزراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
أحمد سعيد

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ما أقدمت عليه إحدى مرشحات الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي والمعروفة بأيدلوجيتها اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة، بحرقها المصحف الشريف، واصفا ما فعلته بالجريمة والحادث المتطرف. 

وأكد مرصد الأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الجريمة غير المقبولة ليست مجرد سلوك فردي، بل هي استفزاز متعمد واعتداء سافر على مقدسات ملايين المسلمين حول العالم، مشددًا على أن مثل هذه الجرائم تغذي الإرهاب الأبيض، وتشجِّع جماعات العرق الأبيض والقومية البيضاء على ارتكاب مزيد من الجرائم الإرهابية في حق المسلمين. 

مرصد الأزهر: هذا النوع من الدعاية السياسية المتطرفة يهدد قيم التسامح

واستنكر مرصد الأزهر، استخدام هذا النوع من الدعاية السياسية المتطرفة الذي يهدد قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات، وينذر بتزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تشهد تصاعدًا عالميًّا بسبب الخطاب العنصري الذي تروِّجه جماعات اليمين المتطرفة، داعيًا إلى سن وتفعيل القوانين لمحاسبة هؤلاء المتطرفين الذين يتعمدون الإساءة إلى الإسلام والمسلمين.

وكانت المرشحة الجمهورية من تكساس، فالنتينا غوميز، أثارت انتقادات واسعة بعد نشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تحرق نسخة من القرآن الكريم.

