مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ما أقدمت عليه إحدى مرشحات الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي والمعروفة بأيدلوجيتها اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة، بحرقها المصحف الشريف، واصفا ما فعلته بالجريمة والحادث المتطرف.

وأكد مرصد الأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الجريمة غير المقبولة ليست مجرد سلوك فردي، بل هي استفزاز متعمد واعتداء سافر على مقدسات ملايين المسلمين حول العالم، مشددًا على أن مثل هذه الجرائم تغذي الإرهاب الأبيض، وتشجِّع جماعات العرق الأبيض والقومية البيضاء على ارتكاب مزيد من الجرائم الإرهابية في حق المسلمين.

مرصد الأزهر: هذا النوع من الدعاية السياسية المتطرفة يهدد قيم التسامح

واستنكر مرصد الأزهر، استخدام هذا النوع من الدعاية السياسية المتطرفة الذي يهدد قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات، وينذر بتزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تشهد تصاعدًا عالميًّا بسبب الخطاب العنصري الذي تروِّجه جماعات اليمين المتطرفة، داعيًا إلى سن وتفعيل القوانين لمحاسبة هؤلاء المتطرفين الذين يتعمدون الإساءة إلى الإسلام والمسلمين.

وكانت المرشحة الجمهورية من تكساس، فالنتينا غوميز، أثارت انتقادات واسعة بعد نشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تحرق نسخة من القرآن الكريم.