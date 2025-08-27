قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف
فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف
عبد الرحمن محمد

تُشارِك مناطق الوعظ التابعة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف في فعاليَّات اليوم العالمي للسَّرد القرآني، الذي يُقام في 30 من أغسطس كل عام، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف؛ إذْ يحرص الوعَّاظ على تفعيل هذه المبادرة القرآنيَّة العالميَّة مِنْ خلال المشاركة في جلسات السَّرد داخل مصر وخارجها؛ ترسيخًا لقيمة الارتباط بكتاب الله عزَّ وجلَّ.

ويأتي انضمام وعَّاظ الأزهر إلى جانب عشرات الآلاف مِنَ المشاركين حول العالَم في النسخة الثانية من هذه المبادرة التي أطلقتها الإدارة العامَّة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهريَّة؛ لتكون احتفالًا عالميًّا بتلاوة القرآن الكريم، وحدثًا متفرِّدًا يربط المسلمين بكلام الله -تعالى- في وقت واحد.

وشَهِدت المبادرة إقبالًا واسعًا من مختلِف الجهات داخل مصر وخارجها؛ أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهليَّة الخاضعة لإشراف الأزهر، والمعاهد الأزهريَّة الحكوميَّة (202)، والمعاهد الخاصة (66) معهدًا في (9) محافظات، إضافة إلى جامعة الأزهر، ومدينة البعوث الإسلاميَّة، والإدارة العامَّة لرياض الأطفال، والمنظَّمة العالمية لخريجي الأزهر داخل مصر وخارجها، إلى جانب مؤسَّسات ومراكز إسلاميَّة ومعاهد أزهريَّة في عددٍ من الدول؛ منها: إندونيسيا، ونيجيريا، وأوغندا، والصومال، والعراق، وجنوب أفريقيا، وتشاد، والنَّيجر، وتنزانيا.

وقد سجّل حتى الآن (85.784) مشاركًا أسماءهم في هذه المبادرة، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حقَّقته في عامها الأول، حين جرى سَرْد القرآن الكريم كاملًا في جلسة واحدة، في حدث فريد شَهِدَته مصر، فيما تتَّسع المشاركة هذا العام لتصل إلى مختلِف دول العالَم، فيتردَّد صدى الترتيل القرآني في وقتٍ واحدٍ من أنحاء متفرِّقة مِنَ العالَم.

