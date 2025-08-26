أفضل أوقات الاستجابة.. دعاء الثلث الأخير من الليل الوارد عن النبي

الدعاء من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه وخاصة في الثلث الأخير من الليل، حيث إنه أفضل أوقات الاستجابة والاجتهاد في العبادات وترديد الأذكار ففيه قال الله سبحانه وتعالى: "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ"، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في أكثر من حديث ورغّب فيه، فقال عليه الصلاة السلام "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم"، وفي السطور التالية نعرض دعاء الثلث الأخير من الليل.

دعاء الثلث الأخير من الليل

الدعاء في الثلث الأخير من الليل هو أفضل شيء وأنفع للمسلم في حياته وآخرته، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "ينزل الله - عز وجل - إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول ، فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له".

وقد رد عن النبي عدد من الأدعية عند قيامه في ثلث الليل ومن أبرزها:

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وسُبْحَانَ اللَّهِ، ولَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ له، فإنْ تَوَضَّأَ وصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

اللهمَّ لك الحمدُ أنت نورُ السمواتِ والأرضِ ولك الحمدُ أنت قيَّامُ السمواتِ والأرضِ ولك الحمدُ أنت ربُّ السمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ ، أنت الحقُّ وقولُك الحقُّ ووعدُك الحقُّ ولقاؤُك حقٌّ والنارُ حقٌّ والساعةُ حقٌّ ، اللهمَّ لك أسلمتُ وبك آمنتُ وعليك توكلتُ وإليك أُنيبُ وبك خاصمتُ وإليك حاكمتُ فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وأخَّرتُ وأسررتُ وأعلنتُ أنت إلهي لا إلهَ إلا أنتَ.

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وإسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِما اخْتُلِفَ فيه مِنَ الحَقِّ بإذْنِكَ، إنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن طريقة الحساب تتم بالنظر إلى وقت أذان المغرب والفجر، ثم تقسيم الفرق بينهما على 3، فإذا كان المغرب في الساعة السادسة مساءً والفجر في الخامسة صباحًا، فالفارق 11 ساعة. نقسمها على ثلاثة فنحصل على 3 ساعات و40 دقيقة، ثم نطرح هذا الرقم من وقت الفجر (الساعة 5:00)، لنحصل على بداية الثلث الأخير، أي الساعة 1:20 صباحًا.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن هذا الحساب يتغير يوميًا بحسب توقيتات الغروب والفجر، لكنه يظل هو الأسلوب الصحيح لحساب هذا الجزء المبارك من الليل، والذي يُستحب فيه الإكثار من الدعاء والقيام والاستغفار.