صفات الرسول الجسدية.. هكذا وصف الصحابة جمال النبي
طارق سليمان: يجب تثبيت «الشناوي» كحارس أساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة |فيديو
إيران تستعرض قوتها: صناعاتنا الدفاعية اخترقت الدرع الإسرائيلية
قانون الإيجار القديم يعطي حق الإخلاء الفوري للمالك دون إنذار.. متى يحدث ذلك؟
نجم الأهلي السابق: مش عاجبني شكل الزمالك في الدوري
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
ديني

أستاذ بالأزهر: العبارات الشعبية في الأفراح والعزاء تحمل أصالة اللغة وروح الدعاء

الأفراح الشعبية
الأفراح الشعبية
محمد شحتة

أجاب الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة الأزهر، عن سؤال حول طبيعة العبارات التي يستخدمها المصريون في الأفراح والعزاءات، موضحًا أن لكل مناسبة ألفاظًا خاصة بها، نابعة من اللغة العربية الأصيلة، ولكن بطابع مصري شعبي بسيط وسهل.

وأضاف السعيد، خلال تصريح، أن أهل مصر في لحظات الحزن يختارون عبارات مثل "ربنا يجعلها آخر الأحزان" أو "شكر الله سعيك" أو "عوضك على الله"، وكلها في حقيقتها دعاء صادق وتعبير راقٍ يحمل قيمة إسلامية عميقة، حتى وإن جاءت بلهجة دارجة.

وأشار إلى أن هذه الكلمات تبدو للوهلة الأولى مألوفة وعادية، لكنها تحمل في طياتها معاني كبيرة؛ فقولهم "ربنا يجعلها آخر الأحزان" دعاء بعدم تكرار المصاب، و"شكر الله سعيك" تعبير عن امتنان عميق يرفع الأمر لله تعالى، بينما "عوضك على الله" يحمل تسليمًا صادقًا لحكمة الخالق في التعويض.

كما أوضح أن المصريين في مناسبات الأفراح يعبّرون عن مشاعرهم بعبارات مشابهة مثل "بالهناء والشفاء" أو "تدوم النعمة"، وهي تعبيرات مأخوذة من العربية الفصحى، لكن ألسنة الناس سهّلتها لتصير قريبة من القلوب وسهلة التداول.

ولفت السعيد إلى أن هذه التعابير الشعبية ليست بعيدة عن الفصحى، بل هي امتداد لها، إذ استطاع المصري أن يضع بصمته الخاصة، فيختصر عمق الدعاء في عبارة قصيرة تحمل معاني المواساة أو التهنئة بصدق ودفء إنساني. 

العبارات المصريون الأفراح العزاءات اللغة العربية غانم السعيد الأزهر

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

صورة أرشيفية

رسمياً .. التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز أمام فاركو

مراد مكرم

مش أحسن حاجة .. مراد مكرم يعلق على فوز الزمالك أمام فاركو

الزمالك

بعد الفوز على فاركو.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

بالصور

حظك اليوم .. برج الثور الأربعاء 27 أغسطس 2025 | توقعات مهنية وعاطفية وصحية

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025.. مفاجآت عائلية وتطورات مهنية

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل سلطة الجرجير

طريقة عمل سلطة الجرجير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

