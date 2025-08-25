فرحة روحية بصفط اللبن.. تدشين مذبح على اسم مار مرقس وعِماد ثلاثة أطفال| صور

زار نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، كنيسة السيدة العذراء بصفط اللبن، حيث صلى القداس الإلهي ودشن مذبحًا جديدًا بالدور الأول على اسم مار مرقس كاروز الديار المصرية، كما دشن الستور والفرش والأواني المقدسة الخاصة بالمذبح.

صلاة القداس الإلهي

وخلال القداس، عمد نيافته ثلاثة أطفال، وسط أجواء من الفرح الروحي ومشاركة واسعة من شعب الكنيسة، بمشاركة القمص أفرايم عدلي وكيل المطرانية وعدد من الآباء الكهنة.

وعقب الصلاة، زار نيافة الأنبا مكاريوس بعض المرضى بالقرية لمشاركتهم الصلاة والاطمئنان عليهم.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة يعقوب بباوي، مركز أبو قرقاص، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الخادم مينا خلف شماسًا في رتبة دياكون (شماس كامل)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.