الأنبا بولا يترأس قداس عيد العذراء بكنيستها بالقنطرة غرب

ترأس نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيستها، بالقنطرة غرب.

قداس عيد العذراء

شارك في الصلاة الأب بشاي إسحق، والأب إغناطيوس حكيم، راعيا الكنيسة، حيث بدأ اليوم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "ذاكرة مريم القلبية"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "وَأَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ تَحْفَظُ جَمِيعَ هذَا الْكَلاَمِ مُتَفَكِّرَةً بِهِ فِي قَلْبِهَا." (لو 2: 19).

وأكد الأب المطران أن القديسة مريم لم تنس أنها حفيدة دواد المرنم، والمهلل للرب، وقد ميز بين الذاكرة القلبية النقية ذات الخزين الروحي الذي ورثته من عائلتها، والذاكرة العقلية السطحية المتأثرة بكل تيارات العالم الملوثة.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي، مصحوبًا بالترانيم المريمية.